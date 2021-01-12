سياسي / رئيس جنوب أفريقيا : يؤكد أن بلاده تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
كيب تاون 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوز: إن بلاده "تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا، خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة للفيروس داخل البلاد"، حيث سجلت جنوب أفريقيا اليوم، 17 الفًا و 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 339 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1,23 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 33 ألف و 163 وفاة.
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