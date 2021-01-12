الرياض 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد: الإنسان أولاً.خالد بن سلمان يؤكد حرص المملكة على حل سياسي شامل في اليمن.أمير الرياض يطلع على استراتيجية الهلال الأحمر.سلطان بن سلمان يستقبل السفير الالماني.محمد بن ناصر يطلع على سير العمل في مدينة «صناعات جازان».93 مليون ريال لتنفيذ مشروعات خدمية في تبوك.سعود بن نايف: الميدان التعليمي بيئة خصبة لتشجيع الإبداع والابتكار.أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة تنفيذ سكاكا.المسح الميداني دون إعلان مسبق يعرض مشروعات الدولة للفساد.الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة أنموذج عالمي رائد في تنظيم القطاع.مبادرة ولي العهد لـ"حماية الطفل في العالم السيبراني" سياجٌ متينٌ يحمي أطفالنا.الجوازات: يكفي إبراز هوية مقيم عبر جهازك لرجال الأمن.الصحة: إجراء 42 ألف فحص مخبري جديد للكشف عن كورونا.الولايات المتحدة تصنف الحوثيين منظمة إرهابية والمملكة ترحب بالقرار.الاحتلال يطلق مشروع بناء 800 منزل مخالف في الضفة.// يتبع //06:37ت م0003