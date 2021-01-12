وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مدينة المستقبل ) : قدمت المملكة للعالم أنموذجاً متفرداً من المدن الحضارية المستقبلية، وذلك بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، مشروع “مدينة ذا لاين” في منطقة نيوم لتعمل وفق منظومة الذكاء الاصطناعي، كما تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.وقالت أن هذه المدينة التي تحتضنها بيئة رائعة مشبعة بالجمال ستوفر أفضل أنواع السياحة الفاخرة للاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة بلا ضوضاء أو سيارات وازدحام مع ما يكتنزه البحر الأحمر من حياة زاخرة وصفاء نادر في المنطقة المحيطة بها.وختمت:كما ستوفر المدينة آلاف فرص العمل للمواطنين بالإضافة إلى استقطاب رواد الأعمال والمبدعين والمستثمرين وستساهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي فيما تتجاوز تركيبة المدن الحالية إلى مفهوم جديد يحافظ على الطبيعة ويتيح للإنسان بيئة خالية من التلوث وحاضنة للابتكار غنية بمرافق الخدمات الأساسية ومرافق الترفيه، على بساط من المساحات الخضراء ووسائل نقل فائقة السرعة على مستوى عالٍ من الكفاءة والاستخدام تضمن جودة الحياة في أفضل صورها.// يتبع//06:38ت م0006