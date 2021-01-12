بكين 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 55 إصابة جديدة بكورونا 42 منها محلية العدوى.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها لم تسجل أي حالة وفاة بسبب الفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 4634 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 87591 حالة، بينهم 697 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، و18 منهم في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 82260 حالة.// انتهى //09:19ت م0010