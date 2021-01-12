طرابلس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالوضع الوبائي في كافة المدن الليبية، موضحة تحذيرات رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار، أن الأوضاع تزداد خطورة بعدما كسرت الإصابات حاجز المائة ألف إصابة، وأن مراكز العزل باتت عاجزة تقريبًا عن تقديم الخدمة بسبب تكدس الأعداد.وأشارت إلى تأكيد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أهمية محاربة الأفكار الضالة التي تجر الشباب إلى مصير مجهول، مشددًا خلال زيارته لمعرض الكتاب ببنغازي على أهمية دعم مثل هذه الأنشطة وأهميتها في تنوير العقول ومحاربة الأفكار الضالة.وسلطت صحف طرابلس الضوء على لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الألماني هايكو ماس، إذ بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض الجهود الدؤوبة التي تبذلها القاهرة من أجل استعادة أمن ليبيا واستقرارها وتماسك مؤسسات الدولة فيها، انطلاقًا من موقف مصر القائم على ضرورة الوصول لحل سياسي للأزمة.ونوهت بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وتم بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب لودريان عن تثمين بلاده للجهود المصرية لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقوله إن الأمم المتحدة أحرزت تقدمًا في دول عدة بما فيها ليبيا، مضيفًا المفسدون يزيدون من صعوبة المضي قدما نحو حل سياسي بعد وقف إطلاق النار في ليبيا، ونحتاج أن نضع حدّا لتدخل الدول.// انتهى //09:21ت م0011