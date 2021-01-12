القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية سيؤدي لتغيير واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل.وأشارت إلى أن وزراء خارجية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كلًا من الأردن وفرنسا وألمانيا ومصر، أكدوا خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، معربين عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات وإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وسلطت صحف القاهرة الضوء على التوافق في الآراء بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حول تضافر الجهود المشتركة بين البلدين لترسيخ المسار السياسي في ليبيا على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.واهتمت بإعلان واشنطن تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة التابعة لإيران جماعة إرهابية، وعزمها إدراج 3 من قادة الحوثيين على قائمة الإرهابيين الدوليين.ولفتت صحف الثلاثاء إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية أدانت قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالموافقة على بناء 850 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، ومطالبتها مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت صحف مصر على رفض بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والمشرفة على جلسات ملتقى الحوار الليبي اقتراحًا من أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لإجراء استفتاء حول الدستور، وبررت ذلك بأنه يحتاج وقتًا طويلاً للتنفيذ وهو ما يهدد بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد.// انتهى //10:07ت م0014