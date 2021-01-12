عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
الباحة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
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10:28ت م
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