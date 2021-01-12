الباحة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //10:28ت م0017