سكاكا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسقدمت عيادات (تطمن) في الجوف خدماتها لـ 42169 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.وأوضحت "صحة الجوف" أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:00ت م0021