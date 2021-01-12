إسلام آباد 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير التخطيط والتنمية أسد عمر الذي قال إن عدد الحالات ومعدل الوفيات في الموجة الثانية لفيروس كورونا في باكستان بدأ بالانخفاض.وعرجت على تسجيل السلطات الباكستانية بيانات العاملين في مجال الرعاية الصحة ضد كورونا استعدادًا لتطعيمهم بالجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس.واهتمت صحف إسلام آباد بعزم إيطاليا على فتح بعثات اقتصادية جديدة في باكستان لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي في مختلف المجالات.وأشارت إلى مطالبة المتحدث العسكري الباكستاني اللواء بابر افتخار من أحزاب المعارضة بعدم إقحام الجيش في الخلافات السياسية مع الحكومة.وتطرقت إلى إفراج السلطات الهندية عن جندي صيني كانت قد احتجزته، نهاية الأسبوع الماضي على الجانب الهندي من الحدود المتنازع عليها في منطقة لداخ.وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي السجال الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية حول انتقال السلطة بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المنتخب.// انتهى //11:15ت م0025