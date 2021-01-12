سيئول 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واستراجعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كوريا الجنوبية بنسبة 11 في المئة خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن البلاد تلقت تعهدات استثمار أجنبي بقيمة 20.7 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 23.3 مليارا في عام 2019، مشيرة إلى تراجع حجم الاستثمارات التي تلقتها البلاد بالفعل بنسبة 17% خلال الفترة المذكورة إلى 11 مليار دولار.وأضافت أنه في الوقت الذي تراجعت فيه تعهدات الاستثمار الأجنبي بشكل حاد في النصف الأول من عام 2020 بسبب جائحة كورونا، خططت البلاد لجذب المزيد من الاستثمارات في النصف الثاني على خلفية تحكمها بنجاح نسبيا في وتيرة تفشي الفيروس.وانخفضت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 22.4% في الفترة من يناير إلى يونيو، فيما انكمش الهامش إلى 2.8% خلال الشهور الستة الأخيرة من العام.// انتهى //11:17ت م0026