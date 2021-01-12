بيروت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان المجلس الأعلى للدفاع أمس حالة الطوارئ الصحية ومنع التجول وإجراءات أخرى لفترة عشرة أيام في محاولة أخيرة لمواجهة التفشي المخيف لفيروس كورونا في حين تصاعدت حدة السجالات الإعلامية بين الفرقاء السياسيين بخصوص الملف الحكومي.وتحدثت عن إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساحة البراق والجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأعمال.ولفتت صحف بيروت الانتباه إلى تأكيد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا خلال محادثات في اجتماع رباعي رسمي عقدوه أمس في القاهرة على أهمية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين باعتباره مطلباً لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.وتطرقت إلى مطالبة الحكومة اليمنية الشرعية أمس المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الخطوة الأمريكية ذاتها عبر تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو أمس إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب لتقديمها بشكل متكرر دعمًا لعمليات الإرهاب الدولي عن طريق منح اللجوء للإرهابيين.// انتهى //11:25ت م0027