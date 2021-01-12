رام الله 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة وثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي.وسلطت الضوء على استشهاد الأسير المحرر محمد عيادة صلاح الدين من بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أصيب به في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا بمطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة وأوروبا بأن تضغط على إسرائيل للسماح للأهل في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات .وأوردت تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها إلى الأفضل، بينما أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا التزامهم بحل الدولتينونشرت الصحف إدانة الرئاسة الفلسطينية ، مصادقة رئيس الحكومة الاسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة .وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا و1355 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت الصحف النظر إلى إدانة جامعة الدول العربية أمس الاثنين، بأشد العبارات، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها على المقدسات الفلسطينية، حيث تصاعدت مؤخرا حدة الاستهداف الإسرائيلي للحرمين القدسي والإبراهيمي الشريفين.// انتهى //11:25ت م0028