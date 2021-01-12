أبها 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأجرى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها 146 عملية القلب المفتوح ، وذلك خلال العام الماضي 2020 م .وأوضحت صحة عسير أنه تم خلال الفترة ذاتها إجراء 1561 قسطرة قلبية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 4812 مستفيداً وبلغ عدد حالات التنويم 1581 حالة، وأجرى مختبر المركز 192228 فحصاً ، كما تم صرف 79992 وصفة طبية ، وبلغ عدد الإحالات للمركز 4854 إحالة .// انتهى //11:53ت م0030