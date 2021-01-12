جيزان 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والداير بني مالك ، والريث ، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة .وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //11:55ت م0031