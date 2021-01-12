جدة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ في 12 مستشفىً تابع لصحة جدة 701.139 مراجعاً من جميع الفئات العمرية للجنسين لجميع الحالات الطبية الجراحية و الحرجة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.وأوضحت صحة جدة أن طوارئ مستشفى شرق جدة قدم خدماته لـ 136.670 مراجعاً، كما استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي 92.759 مراجعاً، فيما استقبل مستشفى الملك فهد 84.233 مراجعاً، كما قدّم مستشفى الملك عبد العزيز خدماته لـ 83.846 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى العيون 59.207 مراجعين، وقدّم مستشفى الليث العام خدماته لـ 53.351 مراجعاً، إضافةً لاستقبال 52.662 مراجعاً بمستشفى الثغر .وأبانت صحة جدة أن قسم الطوارئ بمستشفى أضم العام استقبل 43.576 مراجعاً، أما مستشفى رابغ العام فقد استقبل 40.936 مراجعاً، ومستشفى العزيزية للأطفال استقبل 37.358 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى الصحة النفسية 11.988 مراجعاً، إضافة لاستقبال قسم الطوارئ بمجمع إرادة 4553 مراجعاً وذلك خلال العام المنصرم 2020 م.// انتهى //12:01ت م0032