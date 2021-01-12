الرياض 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بالتوعية والإرشاد، وتعزيز القيم الدينية لدى السجناء عبر البرامج الدعوية المتنوعة.// انتهى //12:10ت م0033