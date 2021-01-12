سكاكا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس الفرق التطوعية الرياضية باللجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة ورئيس فريق دراجتي رياض بن عبدالقادر المهاوش ومرافقيه .واستعرض سموه الأنشطة الرياضية المجتمعية بالفرق المشكلة في المنطقة ومحافظاتها، مطلعاً على تقرير عن تلك الأنشطة والبرامج والخطط المستقبلية وإمكانية تنوع أنشطة ومهرجانات الرياضة المجتمعية.وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية الرياضة المجتمعية في حياتنا وتنوعها بما يتناسب مع جميع فئات وشرائح المجتمع، معرباً سموه عن شكره للجهود التي تقوم بها اللجان الرياضية في هذا الجانب .// انتهى //12:34ت م0034