مسقط 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 130944 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1508 وَفَيَات.وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 123187 حالة، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 9 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 58 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 23 منومًا.// انتهى //13:20ت م0047