بغداد 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيوالقادم, وبإعلان مفوضية الانتخابات تسجيل 231 كيانًا سياسيًا ترغب بخوض الانتخابات حتى الآن, مشيرة إلى بدء مرحلة تسجيل الناخبين "بايومتريا" منذ الثاني من الشهر الحالي ولمدة شهر.وتطرقت صحف بغداد إلى المقومات الواجب توفرها لإجراء انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة وفي مقدمتها الأمن الانتخابي واكتمال التشريعات وتوفيرالأموال اللازمة.وعرجت صحف العراق على الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، مبرزة توافق غالبية أعضاء مجلس النواب على إلغاء المادة الخاصة بالاستقطاع من رواتب الموظفين الواردة ضمن الموازنة.// انتهى //13:28ت م0048