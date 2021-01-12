الكويت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 7ر25 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5645 نقطة، بنسبة صعود بلغت 46ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر309 مليون سهم تمت عبر 11259 صفقة نقدية بقيمة 04ر45 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر3 نقطة ليبلغ مستوى 46ر4613 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر230 مليون سهم تمت عبر 6611 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 مليون دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 41ر36 نقطة ليبلغ مستوى 80ر6168 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر78 مليون سهم تمت عبر 4648 صفقة بقيمة 6ر29 مليون دينار.// انتهى //13:32ت م0049