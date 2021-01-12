رياضي / ميدان فروسية حائل يقيم غداً حفل سباقه الثالث عشر
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
حائل 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثالث عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.
وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 1400 متر وخصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح الدرجات، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح أفراس والشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس والأخير مفتوح مواليد 2018.
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13:39ت م
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