رياضي / ميدان فروسية حائل يقيم غداً حفل سباقه الثالث عشر ‏

الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
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حائل 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثالث عشر لموسم ‏سباقات العام الحالي 1442هـ.
‏ وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على ‏مسافة 1400 متر وخصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني ‏مفتوح الدرجات، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح أفراس والشوط الرابع ‏من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس والأخير مفتوح مواليد 2018.
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13:39ت م
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