حائل 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثالث عشر لموسم ‏سباقات العام الحالي 1442هـ.‏ وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على ‏مسافة 1400 متر وخصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني ‏مفتوح الدرجات، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح أفراس والشوط الرابع ‏من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس والأخير مفتوح مواليد 2018.‏ ‏// انتهـى // ‏13:39ت م0052