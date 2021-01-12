جنيف 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واستستضيف مدينة جنيف السويسرية غدًا اجتماعات اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي.وأوضحت الأمم المتحدة أن الاجتماعات تستمر لـ 4 أيّام بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز.وتهدف اللجنة التي أنشئت مؤخرًا لمناقشة القضايا العالقة، حول آلية اختيار جهة تنفيذية ليبية موحدة، واتخاذ قرار بشأنها.// انتهى //13:40ت م0053