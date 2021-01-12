سياسي / اجتماع اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
جنيف 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
تستضيف مدينة جنيف السويسرية غدًا اجتماعات اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الاجتماعات تستمر لـ 4 أيّام بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز.
وتهدف اللجنة التي أنشئت مؤخرًا لمناقشة القضايا العالقة، حول آلية اختيار جهة تنفيذية ليبية موحدة، واتخاذ قرار بشأنها.
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13:40ت م
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