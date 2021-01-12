بيروت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات المكثفة التي تنفذها زوارقها الحربية في المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة جنوب لبنان على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالي 314 مترًا، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //13:58ت م0057