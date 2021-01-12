بريدة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، رئيس مركز دخنة يوسف الحربي وعدد من أهالي المركز.واستمع سموه لإيجاز عن النشاطات التي أقيمت في المركز خلال الفترة الماضية وما تخللها من مبادرات مجتمعية هادفة .وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية العمل على خدمة المواطنين ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الجانب السياحي بالمركز ليكون وجهه سياحة لما يمتلكه من مقومات ومواقع طبيعية .حضر الاستقبال محافظ الرس حسين بن محمد العساف.// انتهى //13:59ت م0058