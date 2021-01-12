عام / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مركز دخنة
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
بريدة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، رئيس مركز دخنة يوسف الحربي وعدد من أهالي المركز.
واستمع سموه لإيجاز عن النشاطات التي أقيمت في المركز خلال الفترة الماضية وما تخللها من مبادرات مجتمعية هادفة .
وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية العمل على خدمة المواطنين ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الجانب السياحي بالمركز ليكون وجهه سياحة لما يمتلكه من مقومات ومواقع طبيعية .
حضر الاستقبال محافظ الرس حسين بن محمد العساف.
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13:59ت م
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