الرياض 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسوقع مستشفى الملك سلمان التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى شراكة مجتمعية مع جمعية إرواء الخيرية ، لتنفيذ مبادرة سقيا الماء للممرض بالمستشفى الفقيد عاصم بن عبدالرزاق بن عبدالله - رحمه الله - أحد أبطال الصحة .وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المجتمعي وضمن برامج الجمعية ، فيما أتاح المستشفى مساحة للتعريف برسالة وأهداف ومبادرات الجمعية.// انتهى //14:08ت م0059