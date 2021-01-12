عام /" مستشفى الملك سلمان وجمعية إرواء " توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
الرياض 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
وقع مستشفى الملك سلمان التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى شراكة مجتمعية مع جمعية إرواء الخيرية ، لتنفيذ مبادرة سقيا الماء للممرض بالمستشفى الفقيد عاصم بن عبدالرزاق بن عبدالله - رحمه الله - أحد أبطال الصحة .
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المجتمعي وضمن برامج الجمعية ، فيما أتاح المستشفى مساحة للتعريف برسالة وأهداف ومبادرات الجمعية.
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14:08ت م
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