جيزان 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة علاء بن حسن زعقان وعدداً من منسوبي ومنسوبات الفرع.وتسلم سمو أمير المنطقة خلال اللقاء تقرير الأداء السنوي عن أعمال وخدمات فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من الإنجازات والمهام والأعمال والخدمات التي يقدمها الفرع للمواطن والمقيم بالمنطقة.وأكد سموه أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم ، في ظل ما تجده الهيئة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.كما وجه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه إنجاح خطط وجهود الفرع لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، وبناء الشراكات لتحقيقها وتطبيق مبادئ حقوق الانسان بجميع المجالات التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة ، في مجالات الأمن، والصحة، التربية والتعليم والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة ، وإرساء الحقوق والواجبات , وتعزيز معاني العدالة والنزاهة‎ .//انتهى//14:12ت م0060