الرياض 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8884.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 221 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 344 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات العمران, أسيج, الصمعاني, بحر العرب, والكثيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, نادك, وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.98% .فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين, ولاء، الإنماء, زين السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, العمران, بحر العرب, الراجحي، والكثيري هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 809.91 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 443 ألف سهم تقاسمتها 1665 صفقة.// انتهى //15:36ت م0073