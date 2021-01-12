رام الله 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 وفاة، و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1441 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90.0% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 92 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //15:36ت م0074