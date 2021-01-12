المنامة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,458.24 بارتفاع قدره 5.15 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.19 بانخفاض قدره 2.75 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و375 ألفا و685 سهما بقيمة إجمالية قدرها 598 ألفا و430 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 106 صفقات.// انتهى //15:38ت م0075