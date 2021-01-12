سيئول 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسحذرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية من تساقط الثلوج في وقت ذروة حركة المرور المسائية في العاصمة سيئول وضواحيها .وأفادت الهيئة أن سيئول وضواحيها والمناطق الوسطى ستستقبل ما يصل إلى 3 سنتيمترات من الثلج، وتتلقى المناطق المجاورة لإقليم كانغ وون ما يصل إلى 5 سم.كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج الكثيفة في المناطق الأخرى من البلاد، منها بلدة سيوتشون وبلدة تيه آن بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، وبلدة كوتشانغ بإقليم جولا الشمالي، وبلدة جانغ سونغ بإقليم جولا الشمالي.وتعرضت كوريا في الأسبوع الماضي لمزيج من درجات الحرارة المنخفضة غير المسبوقة، والثلوج الكثيفة والرياح القوية، مما أدى إلى تجمد وتمزق أنابيب المياه في المنازل، وتأخير الرحلات الجوية والبحرية، وتوقف شبه تام على الطرق.// انتهى //15:43ت م0077