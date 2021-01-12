الدمام 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم , معالي رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور نبيل العامودي ، ومعالي نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد الشعيبي ، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش وأعضاء المجلس.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي والبحث العلمي من رعايةٍ واهتمام، لافتاً النظر إلى أن مجالس الجامعات تمثل نقلة لتطوير قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي، وخطوة لتمكين الجامعات من القيام بدورها المأمول منها تجاه المجتمع وسوق العمل بفاعلية وكفاءة .وأكد أهمية أن تُستثمر الجامعات في قدراتها وإمكانيات منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب، وأن يتجاوز تأثير الجامعة أسوارها ليشمل مختلف فئات المجتمع، مع العمل المستمر على تطوير قدراتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، لتحقيق الكفاية الذاتية، وأن تتحول لتكون أنموذجاً ريادياً على المستوى المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المنافسة على المستوى الدولي بمشيئة الله.// انتهى //15:46ت م0079