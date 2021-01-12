إسلام آباد 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.69 % أي ما يعادل 316 نقطة، وأقفل عند مستوى 45922 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 506.698.986 سهماً، تم تداولها على أسهم 385 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 242 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 126 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.// انتهى //15:47ت م0080