القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأدانت مصر مصادقة حكومة الإحتلال الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، لكون ذلك انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم عن قلقها البالغ تجاه مثل تلك الخطوات المتواترة التي تقوّض فرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.// انتهى //15:48ت م0081