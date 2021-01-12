جاكرتا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي اليوم أنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ التي تحطمت قبالة إندونيسيا في نهاية الأسبوع وكان على متنها 62 شخصا.وقال سومادي في تصريح صحفي: إنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود)، مما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق على إقلاع الطائرة من جاكرتا السبت.// انتهى //15:54ت م0087