المكلا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.وأجرى الفريق الطبي للمركز خلال اليوم الأول والثاني من الحملة 37 عملية جراحية، منها 16 جراحة في المسالك البولية و 21 جراحة عامة، استفاد منها أطفال العائلات ذوي الدخل المحدود.كما جرى فتح عيادة طب الأسرة موازية لبرنامج الجراحات المتخصصة وزارها 62 فردا.وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.//انتهى//16:59ت م0107