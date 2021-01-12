حجة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 80 خيمة و 1.444 بطانية للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1.444 فردا.ويأتي توزيع هذه المواد الإيوائية في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//17:00ت م0108