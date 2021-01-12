اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية للنازحين والمتضررين في محافظة حجة
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
حجة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 80 خيمة و 1.444 بطانية للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1.444 فردا.
ويأتي توزيع هذه المواد الإيوائية في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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17:00ت م
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