القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسدفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 54ر0% مسجلاً 75ر11339 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بما نسبته 65ر0% ليصل إلى 05ر2204 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 39ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 77ر3194 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه ليصل إلى 2ر672 مليار جنيه، بعد تعاملات إجمالية بالسوق بلغت 6ر3 مليار جنيه.// انتهى //17:03ت م0109