طرابلس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسرحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عُقد اليوم بين وزير المالية فرج بومطاري ونظيره إمراجع غيث في البريقة لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.وقالت البعثة في بيان: إن هذا التعاون الليبي-الليبي يُعد مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكّنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال.وأكدت في ذات السياق أن توحيد وترشيد الميزانية الوطنية يُعد أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات جميع الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد لاسيما شبكة الكهرباء، مشيرة إلى أنه من المهم أن تتم صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية.// انتهى //17:03ت م0110