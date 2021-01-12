إسلام آباد 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بمواصلة دعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية المصالحة والسلام في أفغانستان.وقال: إن باكستان تعتقد بأن الخيار العسكري فشل في حل الأزمة الأفغانية، وأن الحوار السياسي يُعد الحل الأمثل والوحيد لإنجاح عملية المصالحة والسلام بين الأطراف الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد وفداً سياسياً أفغانياً يزور باكستان حالياً برئاسة رئيس حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني "كريم خليلي".وجدد قريشي ترحيب باكستان بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مباحثات السلام المباشرة بين الأطراف الأفغانية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية العمل على عودة اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان إلى بلادهم بكرامة ليسهموا في تنمية أفغانستان.وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية قدمت سياسة جديدة للتأشيرات لتسهيل عملية حصول المواطنين الأفغان على تأشيرات زيارة باكستان، فضلاً عن اتخاذها خطوات عملية لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.// انتهى //17:03ت م0111