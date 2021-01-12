أديس أبابا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الأفريقية بلغ ثلاثة ملايين و51036 إصابة.وذكر المركز أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفع إلى 72705 حالات.وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.// انتهى //17:04ت م0113