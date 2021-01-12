عام / إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز ثلاثة ملايين إصابة
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
أديس أبابا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الأفريقية بلغ ثلاثة ملايين و51036 إصابة.
وذكر المركز أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفع إلى 72705 حالات.
وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.
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17:04ت م
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