إسلام آباد 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 506701 حالة، منها 34007 حالات نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3606 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 461977 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10717 حالة وفاة.// انتهى //17:05ت م0114