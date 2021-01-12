الخرطوم 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي اليوم بالمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما السفير كيب توم الذي يزور الخرطوم حاليا.وأكدت الدكتورة هبة خلال اللقاء أن بلادها تعمل على تطوير قطاع الزراعة الذي يمثل السلسلة الفقرية للاقتصاد السوداني، ونقطة الارتكاز في نهضة السودان شريطة أن يتم تطويره عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة التي سوف تُحدث طفرة حقيقية في الكميات والجودة النوعية، مشيرة إلى أن تحديث هذا القطاع يسهم في توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من طاقاتهم الكامنة.من جانبه امتدح كيب توم إمكانيات السودان في مجال الزراعة، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السودان حتى يتحقق ذلك.وأبان أن هناك وفدا مكوّنا من رؤساء عشر شركات زراعية عظمى سوف يصل إلى السودان خلال المدة القادمة، وقد تأخر وصوله نسبة لجائحة كورونا.// انتهى //17:06ت م0116