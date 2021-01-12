عمّان 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الأردن.وجرى أمس توزيع 1,565 حقيبة شتوية إضافة إلى 3,130 بطانية، استفاد منها 7,825 فردًا بواقع 1,565 أسرة في محافظات: عمّان، وإربد، والطفيلة، ومعان.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع كسوة الشتاء للأشقاء اللاجئين والأسر الأشد احتياجًا في الأردن.//انتهى//17:09ت م0118