الدمام 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم تطبيق " أمانة المنطقة الشرقية "، بحضور مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات نائل الحقيل ، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي والخطة الإستراتيجية الرقمية للأمانة .ويهدف التطبيق -الذي عملت عليه الإدارة العامة لتقنية المعلومات منذ مدة- إلى تذليل العقبات وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول الرقمي ، ويتضمن حزمة من الخدمات المتكاملة بهدف خدمة قطاع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويمكن تحميله على الهواتف الذكية على بيئتي الـ IOS و android ابتداء من منتصف شهر يناير الحالي 2021 .وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة حصدت مؤخرا المركز الثاني في تقييم التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، وحققت مراكز متقدمة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية الذي يعدّ أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني .ولفت النظر إلى أن هذا الإنجاز يعكس مدى التقدم الذي حققته أمانة الشرقية في مجال الخدمات الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم، معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية .// انتهى //17:11ت م0119