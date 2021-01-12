اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 53 طناً من السلال الغذائية في حي الشاطئ بولاية غرب دارفور السودانية
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
الخرطوم 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الشاطئ بوحدة مستري بمحلية بيضة التابعة لولاية غرب دارفور السودانية، استفاد منها 3.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.
//انتهى//
17:20ت م
0120