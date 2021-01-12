الخرطوم 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الشاطئ بوحدة مستري بمحلية بيضة التابعة لولاية غرب دارفور السودانية، استفاد منها 3.000 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.//انتهى//17:20ت م0120