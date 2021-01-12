اجتماعي / فريق مشروع "مهارتي بيدي - 2" الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد دورة تدريبية في مجال الخياطة بمأرب
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
مأرب 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
قام فريق مشروع "مهارتي بيدي - 2" لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعقد دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز في محافظة مأرب، استفاد منها 28 متدربة.
ويأتي مشروع "مهارتي بيدي - 2" لإيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيا واقتصاديا .
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17:25ت م
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