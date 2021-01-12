ابوجا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق12 يناير 2021 م واسقُتل 13 جندياً في كمين نصبه عناصر مرتبطة بتنظيم "ولاية غرب أفريقيا" الإرهابي بولاية "يوبي" شمال شرقي نيجيريا.وأوضحت مصادر عسكرية في نيجيريا أن عناصر هذا التنظيم أطلقوا النار على رتل عسكري بالأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ في قرية "جازاجانا" على بعد 30 كيلومترا من عاصمة الولاية "داماتورو".وأضافت أن الرتل العسكري كان في طريقه إلى قاعدة عسكرية تقع في بلدة "بني يادي" على بعد 50 كيلومترا من "داماتورو".مما يذكر أن منطقة "بوني يادي" تُعد أحد معاقل هذا التنظيم الذي يشن هجمات ضد الجنود والمسافرين.// انتهى //17:34ت م0124