القاهرة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسعُقِدَ اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة، تحت عنوان "تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا للعقد القادم"، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في بيان اليوم، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عُقِدَ عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض إجراءات ومخرجات المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية بأفريقيا والتي تضمنت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية متمثلة في 73 مشروعًا، منها المشروعات الثلاثة التي تخص مصر وهي مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر وليبيا.وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة إستراتيجية تنفيذ وتمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات خطة التعافي من الآثار الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتًا النظر إلى أن نتائج هذا الاجتماع ستُعرض على قمة الاتحاد الأفريقي في شهر فبراير المقبل، لاعتمادها من رؤساء الدول الأفريقية.// انتهى //17:35ت م0125