طرابلس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق12 يناير 2021 م واسرحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بقرار العودة الآمنة للمدارس الذي أقرته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني، مبدية رغبتها باستئناف الطلاب التعلم حضوريا مع الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.جاء ذلك في بيان للمنظمة اليوم، أكد فيه الممثل الخاص لـ يونيسيف في ليبيا "عبد القادر موسى" التزام المنظمة بدعم الحكومة الليبية خلال هذه الأوقات الاستثنائية والصعبة، مع عودة الطلاب إلى المدرسة.// انتهى //17:52ت م0126