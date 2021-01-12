بيروت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه في بيروت اليوم برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، وبحثا خلال اللقاء تجديد اتفاق الشراكة للسنوات المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.كما التقى الوزير وهبه بالقائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتين لونغين، وتناول معه عرضاً لما أنجزه لبنان والمملكة المتحدة بشأن الاتفاق التجاري بين البلدين الذي بدأ العمل به بداية هذه السنة نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //17:54ت م0128